После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о всей военной технике

Президент Владимир Зеленский хочет получить информацию от специалистов о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

Источник: Зеленский на месте крушения самолета АН-26 в Харьковской области, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники".

Детали: Зеленский отметил, что с целью расследования катастрофы АН-26 созданы следственные комиссии, в которые вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

С целью координации действий на место происшествия выехало руководство ГБР, Офиса Генпрокурора, Минобороны, Генштаба Вооруженных Сил, Нацполиции, СБУ, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украина "Украэрорух", ГП "Антонов", главной инспекции Минобороны.

Предыстория: