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После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о всей военной технике

Суббота, 26 сентября 2020, 14:39

Президент Владимир Зеленский хочет получить информацию от специалистов о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

Источник: Зеленский на месте крушения самолета АН-26 в Харьковской области, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники".

Детали: Зеленский отметил, что с целью расследования катастрофы АН-26 созданы следственные комиссии, в которые вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

С целью координации действий на место происшествия выехало руководство ГБР, Офиса Генпрокурора, Минобороны, Генштаба Вооруженных Сил, Нацполиции, СБУ, Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украина "Украэрорух", ГП "Антонов", главной инспекции Минобороны.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26Зеленский


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