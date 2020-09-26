З-під уламків АН-26 дістали бортові самописці

З уламків військового літака АН-26, що напередодні ввечері розбився поблизу Чугуєва, вже дістали бортові самописці.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову Харківської обладміністрації Олексія Кучера

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки".

Деталі: Кучер висловив сподівання, що вміст вилучених "чорних скриньок" найближчим часом буде розшифровано.

Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

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