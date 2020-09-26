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З-під уламків АН-26 дістали бортові самописці

Субота, 26 вересня 2020, 18:40

З уламків військового літака АН-26, що напередодні ввечері розбився поблизу Чугуєва, вже дістали бортові самописці.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову Харківської обладміністрації Олексія Кучера

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки".

Деталі: Кучер висловив сподівання, що вміст вилучених "чорних скриньок" найближчим часом буде розшифровано.

Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Теми: Катастрофа АН26авіаЗбройні сили


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