Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы

Из обломков военного самолета АН-26, накануне вечером разбившегося вблизи Чугуева, уже достали бортовые самописцы.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу Харьковской обладминистрации Алексея Кучера

Прямая речь: "Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту до падения с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки".

Детали: Кучер выразил надежду, что содержимое изъятых "черных ящиков" в ближайшее время будет расшифровано.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Предыстория: