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Из-под обломков АН-26 достали бортовые самописцы

Суббота, 26 сентября 2020, 18:40

Из обломков военного самолета АН-26, накануне вечером разбившегося вблизи Чугуева, уже достали бортовые самописцы.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу Харьковской обладминистрации Алексея Кучера

Прямая речь: "Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту до падения с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки".

Детали: Кучер выразил надежду, что содержимое изъятых "черных ящиков" в ближайшее время будет расшифровано.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Темы: Катастрофа АН26авиаВооруженные силы


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