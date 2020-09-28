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Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі

Понеділок, 28 вересня 2020, 01:03
Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі
Фото: TUT.BY

За останніми даними, силовики затримали 340 осіб під час чергових акцій у Білорусі проти результатів президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко проголосив себе президентом.

Джерело: правозахисний центр "Весна" 

Деталі: Найбільше затримань відбулось у Мінську – понад 200. Окрім цього, міліція затримувала учасників акцій у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську та Жодіно. 

Список постійно оновлюється. 

Що передувало: 27 вересня в акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю взяло участь близько 100 тисяч осіб.

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Передісторія: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Білорусьмітинги
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