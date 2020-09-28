Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси

Понедельник, 28 сентября 2020, 01:03

По последним данным, силовики задержали 340 человек во время очередных акций в Беларуси против результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко объявил себя президентом.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: Больше всего задержаний насчитали в Минске – более 200. Кроме этого, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.

Список постоянно обновляется.

Что предшествовало: 27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Беларусьмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Азербайджан вводит военное положение с понедельника

фото, видеоВ Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси 200 задержанных

Катастрофа Ан-26: выжившего курсанта допросило ГБР

обновленоАзербайджан заявил, что взял под контроль 6 поселков, Армения опровергает

Все новости...
Беларусь
Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"
В Минске митингуют 100 тысяч людей, в Беларуси 200 задержанных
В центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами
Последние новости
01:51
Мэр Краматорска сообщил о масштабном лесном пожаре
01:03
Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси
00:29
На Буковине не уменьшается число новых больных коронавирусом
23:49
Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"
23:29
На киевском вокзале из-за стихийной торговли обвалились перила – УЗ
23:07
Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей
22:18
Силы ООС на Донбассе учились реагировать на резкое изменение обстановки
21:23
Новости экономики: банкротство "Киевэнерго" и ОВГЗ для погашения "зеленых" долгов
21:07
МАУ отменяет рейсы в Ереван и думает о Баку
20:49
Новая неделя в Украине будет дождливой и холодной
Все новости...