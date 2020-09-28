Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси

По последним данным, силовики задержали 340 человек во время очередных акций в Беларуси против результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко объявил себя президентом.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: Больше всего задержаний насчитали в Минске – более 200. Кроме этого, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.

Список постоянно обновляется.

Что предшествовало: 27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек.

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