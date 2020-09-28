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Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси

Понедельник, 28 сентября 2020, 01:03
Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси
Фото: TUT.BY

По последним данным, силовики задержали 340 человек во время очередных акций в Беларуси против результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко объявил себя президентом.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: Больше всего задержаний насчитали в Минске – более 200. Кроме этого, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.

Список постоянно обновляется.

Что предшествовало: 27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек.

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Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Беларусьмитинги
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