Правозащитники: около 350 человек задержали во время акций в Беларуси
Понедельник, 28 сентября 2020, 01:03
По последним данным, силовики задержали 340 человек во время очередных акций в Беларуси против результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко объявил себя президентом.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: Больше всего задержаний насчитали в Минске – более 200. Кроме этого, милиция задерживала участников акции в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Жодино.
Список постоянно обновляется.
Что предшествовало: 27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек.
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Предыстория:
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.
- Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.
Ольга Гетьманец, УП