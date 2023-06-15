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Резніков анонсував створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайну"

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 20:19
Резніков анонсував створення IT-коаліції в рамках Рамштайну
Франсуа Бауш, Олексій Резніков, Ханно Певкур, фото з Twitter міністра оборони України

Представники Естонії та Люксембургу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" підтримали ідею створення "ІТ-коаліції".

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter 

Пряма мова: "Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи.

Отже на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!".

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Нагадаємо: 15 червня у Брюсселі проходять заходи першого дня дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де йдеться про продовження допомоги для України у війні та про плани Альянсу.

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Теми: РезніковРамштайнITдопомога Україні
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