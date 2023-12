Резніков анонсував створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайну"

Представники Естонії та Люксембургу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" підтримали ідею створення "ІТ-коаліції".

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи.

Отже на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами!".

