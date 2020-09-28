Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало 40 свідків та вимагає арешту документів
Понеділок, 28 вересня 2020, 19:31
Державне бюро розслідувань відзвітувало щодо розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Наразі відомо, що станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме:
- огляд місця події, під час якого виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);
- огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
- призначено 26 судово-медичних експертиз;
- вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;
- у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;
- отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;
- допитано як свідків понад 40 осіб;
- забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;
- призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
- витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;
- подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.
Наразі слідчими ДБР вживаються заходи щодо якнайшвидшого повернення тіл загиблих їх родичам.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
Українська правда