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Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало 40 свідків та вимагає арешту документів

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:31

Державне бюро розслідувань відзвітувало щодо розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Наразі відомо, що станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме:

  • огляд місця події, під час якого виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);
  • огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
  • призначено 26 судово-медичних експертиз;
  • вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;
  • у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;
  • отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;
  • допитано як свідків понад 40 осіб;
  • забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;
  • призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
  • витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;
  • подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Наразі слідчими ДБР вживаються заходи щодо якнайшвидшого повернення тіл загиблих їх родичам.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: ДБРавіа


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