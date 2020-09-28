Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Государственное бюро расследований отчиталось по расследованию авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Известно, что на 28 сентября 2020 следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

осмотр места происшествия, в ходе которого выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовые самописцы (черные ящики)

обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъято образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;

допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено отнятия биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребовано документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Сейчас следователями ГБР принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам.

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