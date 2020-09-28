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Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Понедельник, 28 сентября 2020, 19:31
Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Государственное бюро расследований отчиталось по расследованию авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Известно, что на 28 сентября 2020 следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

  • осмотр места происшествия, в ходе которого выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовые самописцы (черные ящики)
  • обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
  • назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъято образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
  • получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;
  • допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;
  • обеспечено отнятия биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
  • назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • истребовано документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
  • подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Сейчас следователями ГБР принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: ГБРавиа
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