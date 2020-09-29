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Разумков: Зміни у постанову про місцеві вибори – неможливі

Вівторок, 29 вересня 2020, 01:34

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внести зміни до постанови про місцеві вибори, які б передбачали їх проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, наразі неможливо. На їх проведенні наполягає Росія.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, питань щодо змін до постанови про вибори там (на засіданні фракції "Слуга народу" – УП)  не обговорювалось. У порядку денному на цей пленарний тиждень цього питання також немає. 

Внесення змін у цю постанову, на мій погляд, сьогодні неможливе". 

Деталі: Голова парламенту нагадав, що вибори оголошуються не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення. Відповідно, якщо зараз внести зміни до раніше затвердженої постанови, то можна поставити під сумнів весь виборчий процес. 

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Передісторія:

  • 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
  • У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
  • 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".
  • Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вибориОРДЛОРазумков Дмитрозаконодавство


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