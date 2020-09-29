Разумков: Зміни у постанову про місцеві вибори – неможливі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внести зміни до постанови про місцеві вибори, які б передбачали їх проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, наразі неможливо. На їх проведенні наполягає Росія.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, питань щодо змін до постанови про вибори там (на засіданні фракції "Слуга народу" – УП) не обговорювалось. У порядку денному на цей пленарний тиждень цього питання також немає.

Внесення змін у цю постанову, на мій погляд, сьогодні неможливе".

Деталі: Голова парламенту нагадав, що вибори оголошуються не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення. Відповідно, якщо зараз внести зміни до раніше затвердженої постанови, то можна поставити під сумнів весь виборчий процес.

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