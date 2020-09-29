Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны

Вторник, 29 сентября 2020, 01:34
Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внести изменения в постановление о местных выборах, которые бы предусматривали их проведение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, невозможно. На их проведении настаивает Россия.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Насколько мне известно, вопрос изменений в постановление о выборах там (на заседании фракции "Слуга народа" – УП) не обсуждался. В повестке дня на этой пленарной неделе этого вопроса также нет.

Внесение изменений в это постановление, на мой взгляд, сегодня невозможно".

Детали: Председатель парламента напомнил, что выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до их проведения. Соответственно, если сейчас внести изменения в ранее утвержденной постановление, то можно поставить под сомнение весь избирательный процесс. 

Читайте также: Война "выборами". Как Россия пытается создать в Украине иллюзию мира на Донбассе

Предыстория:

  • 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. 
  • В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыОРДЛОДонбассВерховная РадаРазумков Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: