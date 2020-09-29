Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внести изменения в постановление о местных выборах, которые бы предусматривали их проведение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, невозможно. На их проведении настаивает Россия.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Насколько мне известно, вопрос изменений в постановление о выборах там (на заседании фракции "Слуга народа" – УП) не обсуждался. В повестке дня на этой пленарной неделе этого вопроса также нет.

Внесение изменений в это постановление, на мой взгляд, сегодня невозможно".

Детали: Председатель парламента напомнил, что выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до их проведения. Соответственно, если сейчас внести изменения в ранее утвержденной постановление, то можно поставить под сомнение весь избирательный процесс.

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