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Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны

Вторник, 29 сентября 2020, 01:34

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внести изменения в постановление о местных выборах, которые бы предусматривали их проведение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, невозможно. На их проведении настаивает Россия.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Насколько мне известно, вопрос изменений в постановление о выборах там (на заседании фракции "Слуга народа" – УП) не обсуждался. В повестке дня на этой пленарной неделе этого вопроса также нет.

Внесение изменений в это постановление, на мой взгляд, сегодня невозможно".

Детали: Председатель парламента напомнил, что выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до их проведения. Соответственно, если сейчас внести изменения в ранее утвержденной постановление, то можно поставить под сомнение весь избирательный процесс. 

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Предыстория:

  • 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. 
  • В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: виборыОРДЛОРазумков Дмитрийзаконодательство


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