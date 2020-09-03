На Запоріжжі обстріляли мікроавтобус: є поранений

У Запорізькій області поблизу Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус Ford, через обстріл постраждав водій 1993 року народження.

Джерело: пресслужба поліції Запорізької області, "Громадське радіо"

Дослівно: "2 вересня приблизно о 23: 00 поблизу міста Мелітополь на трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford. В результаті події постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя".

Деталі: Повідомляється, що водій отримав вогнепальне поранення правого ліктьового суглоба, поранення обличчя склом. Його госпіталізували до лікарні.

Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи, щоби встановити особу зловмисника.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).