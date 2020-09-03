Зеленський ігнорує "плівки Вовка", бо хоче мати ручний суд – активісти

Громадські активісти вимагали у президента Володимира Зеленського реакції на плівки та розслідування щодо Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: ЦПК

Деталі: Мовчання Зеленського активісти розцінюють як покривання корумпованої судової системи з телефонним правом.

Активісти Центру протидії корупції, Автомайдану та DEJURE в масках вовків та суддівських мантіях під звучання записів із ОАСК обмотали "президента" плівками, зобразивши участь Зеленського у покриванні злочинів.

Вони звертають увагу, що вже минуло понад півтора місяці від того часу, коли Національне антикорупційне бюро опублікувало плівки, на яких судді ОАСК домовляються про "захоплення влади" та фактично обговорюють свій вплив на найвищі судові органи. Підозри отримали голова суду Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та ще 5 суддів.

Водночас Вища рада правосуддя, що є ключовим органом в судовій системі, не спромоглася навіть тимчасово відсторонити суддів від роботи, а Верховний суд "підігрує фігурантам справ у намаганні поховати справу та уникнути її розгляду Вищим антикорупційним судом".

Зеленського закликали розформувати одіозний Окружний адміністративний суд міста Києва.

Пряма мова експертки Центру протидії корупції Галини Чижик: "Зеленському потрібні ручні судді. Адже за понад півтора роки він досі не подав законопроєкт щодо ліквідації "вовчого" суду ОАСК, що може зробити лише він. Більше того, його другий законопроєкт про судову реформу лише посилює прогнилу від "вовків" Вищу раду правосуддя. Вперте ігнорування Зеленським плівок НАБУ важко пояснити інакше як не покриванням ним особисто цієї злочинної системи".

Що було раніше: Вища рада правосуддя відмовиласт відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оскільки прокуратура, мовляв, не довела, що вручила підозру Вовку належним чином.

Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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