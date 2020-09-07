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На Київщині через коронавірус дистанційно навчаються більше 1,5 тис. учнів

Понеділок, 7 вересня 2020, 18:55

14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація у Facebook

Деталі: Всього станом на 7 вересня онлайн навчаються 1547 дітей.

Зокрема, васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ №15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин.

Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському навчально-виховному об'єднанні, Бучанській середній школі №5 та Богуславському НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія".

Крім того, на самоізоляції перебувають низка дітей, вчителів та інших освітян, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та не контактували з однокласниками та колегами.

Українська правда
Теми: Київська областькарантиносвітадітикоронавірус


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