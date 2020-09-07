На Киевщине из-за коронавируса дистанционно учатся более 1,5 тыс. детей

14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса среди учеников и учителей.

Источник: Киевская областная государственная администрация в Facebook

Детали: Всего по состоянию на 7 сентября онлайн обучаются 1547 детей.

В частности, васильковские школы №1 и №2, Застугнянская СОШ и Ирпенская СОШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам сделано тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, сейчас установлен карантин.

Еще 3 класса учатся дистанционно в Песковском учебно-воспитательном объединении, Бучанской средней школе №5 и Богуславском УВО "СОШ I-III ст 3 – гимназия".

Кроме того, на самоизоляции находятся ряд детей, учителей и других педагогов, которые имеют подтвержденное заболевание коронавирусом и не контактировали с одноклассниками и коллегами.