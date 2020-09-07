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Посла Росії викликали в МЗС Британії через отруєння Навального

Понеділок, 7 вересня 2020, 19:03

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що викликав посла Росії у країні, аби висловити свою стурбованість отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Сьогодні Велика Британія викликала посла Росії у країні, щоб висловити глибоке занепокоєння з приводу отруєння Алексєя Навального", - повідомив глава МЗС у своєму Twitter у понеділок, 7 вересня.

Він назвав "абсолютно неприпустимим" застосування забороненої хімічної зброї. 

"Росія повинна провести повне, прозоре розслідування", - заявив глава британської дипломатії. 

Рааб додав, що був радий почути новину про покращення стану здоров’я політика. 

Раніше в понеділок повідомлялося, що прем’єр Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон наполягають на невідкладних поясненнях Росії стосовно отруєння опозиціонера Навального.

 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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Теми: НавальнийВелика БританіяРосія
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