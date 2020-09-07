Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посла Росії викликали в МЗС Британії через отруєння Навального

Понеділок, 7 вересня 2020, 19:03

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що викликав посла Росії у країні, аби висловити свою стурбованість отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Сьогодні Велика Британія викликала посла Росії у країні, щоб висловити глибоке занепокоєння з приводу отруєння Алексєя Навального", - повідомив глава МЗС у своєму Twitter у понеділок, 7 вересня.

Він назвав "абсолютно неприпустимим" застосування забороненої хімічної зброї. 

"Росія повинна провести повне, прозоре розслідування", - заявив глава британської дипломатії. 

Рааб додав, що був радий почути новину про покращення стану здоров’я політика. 

Раніше в понеділок повідомлялося, що прем’єр Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон наполягають на невідкладних поясненнях Росії стосовно отруєння опозиціонера Навального.

 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Теми: НавальнийБританіяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

відео, фотоУ центрі Мінська – військова техніка, силовики розганяють і затримують людей

Розробники "Вконтакте" заявили, що обійшли блокування в Україні

Усі новини...
Навальний
Макрон і Джонсон вимагають у РФ терміново пояснити, як отруїли Навального
Клініка Шаріте: Навального вивели з коми
Отруєння Навального: у Кремлі ознайомилися з "доказом" Лукашенка
Останні новини
00:46
Україна в Берліні не обіцяла змінювати постанову про місцеві вибори – Єрмак
00:24
У Чернівцях майже 2 тисячі людей хворіють на коронавірус
23:53
Єрмак про майбутній обмін полоненими: з кожного боку близько 100 людей
23:34
Турецьке судно сейсмічної розвідки вийшло зі спірних вод у Східному Середземномор’ї
23:09
У Польщі заявили, що білоруська влада втратила легітимність
22:41
Від дому на 500 метрів: Ізраїль вводить жорсткий карантин
22:05
Україна готується передати до Гааги нові докази злочинів РФ під Іловайськом
21:32
Від коронавірусу помер головний педіатр Львова
21:19
Новини економіки: "Північний потік - 2" та бюджет на 2021 рік
20:47
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і заморозків
Усі новини...