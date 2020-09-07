Посла России вызвали в МИД Британии из-за отравления Навального
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что вызвал посла России в стране, чтобы выразить свою обеспокоенность отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодня Великобритания вызвала посла России в стране, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу отравления Алексея Навального", - сообщил глава МИД в своем Twitter в понедельник, 7 сентября.
"Россия должна провести полное, прозрачное расследование", - заявил глава британской дипломатии.
Рааб добавил, что был рад услышать новость об улучшении состояния здоровья политика.
Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на неотложных объяснениях России относительно отравления оппозиционера Навального.
2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
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