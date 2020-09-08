Другого "мінера" мосту Метро випустили з психлікарні: осудний

Суд відпустив мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати столичний мост "Метро", з психіатричного закладу під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: рішення слідчої судді Дніпровського райсуду столиці Оксани Бірси від 2 вересня 2020 року, речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з ухвалою суду, суддя частково задовольнив клопотання щодо зміну запобіжного заходу слідчого Олександра Майбороди, який за погодженням прокурора Дениса Спесивцева просив про тримання під вартою.

Суд поклав на підозрюваного низку зобов’язань.

Пряма мова Максимець: "Експертиза встановила, що він осудний, відтак наразі відсутні підстави утримувати його у спеціалізованому закладі з надання медичної допомоги. Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відносно нього перебуває на завершальній стадії та найближчим часом буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Кваліфікація його дій залишається незмінною - ч. 2 ст. 259 КК України".

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