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Другого "мінера" мосту Метро випустили з психлікарні: осудний

Вівторок, 8 вересня 2020, 16:10

Суд відпустив мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати столичний мост "Метро", з психіатричного закладу під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: рішення слідчої судді Дніпровського райсуду столиці Оксани Бірси від 2 вересня 2020 року, речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з ухвалою суду, суддя частково задовольнив клопотання щодо зміну запобіжного заходу слідчого Олександра Майбороди, який за погодженням прокурора Дениса Спесивцева просив про тримання під вартою.

Суд поклав на підозрюваного низку зобов’язань.

Пряма мова Максимець: "Експертиза встановила, що він осудний, відтак наразі відсутні підстави утримувати  його у спеціалізованому закладі з надання медичної допомоги. Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відносно нього перебуває на завершальній стадії та найближчим часом буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Кваліфікація його дій залишається незмінною - ч. 2 ст. 259 КК України".

Передісторія:

  • 2 червня патрульна поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування.
  • Через годину чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту, затримали. У затриманого не було вибухового пристрою — він мав при собі муляж, у якому знаходилась земля.
  • Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).
  • 3 червня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному Віталію Ткаленку запобіжний захід у вигляді арешту до 29 липня з можливістю внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.
  • 6 червня Ткаленка було поміщено до спеціалізованого психіатричного закладу.
  • Увечері 18 вересня 2019 року інший озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин. "Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько. Він наразі перебуває в психіатричному закладі.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київпрокуратура


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