Зникла ще одна соратниця Тихановської – штаб
Вівторок, 8 вересня 2020, 17:46
Ще одна соратниця лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської перестала виходити на зв'язок.
Джерело: штаб Тихановської в коментарі російському виданню "Интерфакс"
Дослівно: "Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Місце знаходження наразі невідоме".
Нагадаємо:
- Вранці 8 вересня представник Державного прикордонного комітету Білорусі повідомив, що членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колесникова і два члени ради Іван Кравцов та Антон Родненков намагалися виїхати в бік України та прибули на кордон о 5 годині ранку в одній машині.
- Спершу заявляли, що кордон на виїзд перетнули усі троє. Після 9 годин представник Державного прикордонного комітету підтвердив, що Родненков і Кравцов виїхали з Білорусі, а Колесникову затримали.
- Держприкордонслужба підтвердила, що Родненков та Кравцов прибули на український пункт пропуску і Марії Колесникової з ними немає.
- 7 вересня вранці білоруські ЗМІ повідомили, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок Антон Родненков та Іван Кравцов.
- В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.