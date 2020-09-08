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Зникла ще одна соратниця Тихановської – штаб

Вівторок, 8 вересня 2020, 17:46
Зникла ще одна соратниця Тихановської – штаб
фото: "страна для жизни"

Ще одна соратниця лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської перестала виходити на зв'язок.

Джерело: штаб Тихановської в коментарі російському виданню "Интерфакс"

Дослівно: "Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Місце знаходження наразі невідоме".

Нагадаємо:

  • Вранці 8 вересня представник Державного прикордонного комітету Білорусі повідомив, що членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колесникова і два члени ради Іван Кравцов та Антон Родненков намагалися виїхати в бік України та прибули на кордон о 5 годині ранку в одній машині. 
  • Спершу заявляли, що кордон на виїзд перетнули усі троє. Після 9 годин представник Державного прикордонного комітету підтвердив, що Родненков і Кравцов виїхали з Білорусі, а Колесникову затримали.
  • Держприкордонслужба підтвердила, що Родненков та Кравцов прибули на український пункт пропуску і Марії Колесникової з ними немає.
  • 7 вересня вранці білоруські ЗМІ повідомили, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав  у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок Антон Родненков та Іван Кравцов.
  • В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Теми: БілорусьЛукашенко
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