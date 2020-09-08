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Пропала еще одна соратница Тихановской – штаб

Вторник, 8 сентября 2020, 17:46
Пропала еще одна соратница Тихановской – штаб
фото: "страна для жизни"

Еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь.

Источник: штаб Тихановской в комментарии российскому изданию "Интерфакс"

Дословно: "Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно".

Напомним:

  • Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруси Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.
  • Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.
  • Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.
  • 7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" о их возможном задержании.

Темы: БеларусьЛукашенко
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