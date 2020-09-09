З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу
Середа, 9 вересня 2020, 00:24
8 вересня коронавірус виявили ще у 150 буковинців.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Таким чином в області зафіксували вже 11581 випадок зараження.
У вівторок одужали від коронавірусу 90 хворих. Загалом вилікувались вже 6779 мешканців Буковини.
Померли від ускладнень захворювання 302 буковинці. "Найбільше летальних випадків зафіксовано у віковій групі від 60 до 69 років – 89", – повідомив голова ОДА.
Що передувало: У понеділок 7 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 159 випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 39 хворих.
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Нагадаємо:
- За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.
Українська правда