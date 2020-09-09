З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу

8 вересня коронавірус виявили ще у 150 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таким чином в області зафіксували вже 11581 випадок зараження.

У вівторок одужали від коронавірусу 90 хворих. Загалом вилікувались вже 6779 мешканців Буковини.

Померли від ускладнень захворювання 302 буковинці. "Найбільше летальних випадків зафіксовано у віковій групі від 60 до 69 років – 89", – повідомив голова ОДА.

Що передувало: У понеділок 7 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 159 випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 39 хворих.

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