Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака щодо "вагнерівців" – нардеп

Шевченківський суд зобов‘язав Службу безпеки відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у Facebook

Пряма мова Ар’єва: "Справа пов‘язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова (глава СБУ – УП) надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді".

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