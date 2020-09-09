Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака щодо "вагнерівців" – нардеп
Середа, 9 вересня 2020, 17:22
Шевченківський суд зобов‘язав Службу безпеки відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у Facebook
Пряма мова Ар’єва: "Справа пов‘язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова (глава СБУ – УП) надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді".
Передісторія:
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі, але спецоперація провалиласяпісля того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.
- 29 липня в Білорусі затримали32 чи 33 росіян, Україна просила екстрадиції бойовиків, але 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- 18 серпня журналістка Яніна Соколова опублікувала в Youtube записи з нібито вербуваннямукраїнцями російських бійців зі складу ПВК "Вагнера" – Дениса Харитонова, Сергія Щербакова, Олександра Сидорова.
- 8 вересня Соколова оприлюднила нові плівки нібито вербування українськими спецслужбами російських найманців із Приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі.
- Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановзапевняв, що "вагнерівців" у Мінську перекидали російські спецслужби – і це не було спецоперацією СБУ.
- 20 серпня Федеральна служба безпекиРФ заявила, що запобігла спробі спецслужб України викрасти в Росії громадянина РФ – "одного з лідерів народного ополчення Донбасу", що координували спробу громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, які нібито планували ще кількох злочинів, "пов'язаних із підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії".
Українська правда