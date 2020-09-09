Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака щодо "вагнерівців" – нардеп

Середа, 9 вересня 2020, 17:22
Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака щодо вагнерівців – нардеп

Шевченківський суд зобов‘язав Службу безпеки відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у Facebook

Пряма мова Ар’єва: "Справа пов‘язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова (глава СБУ – УП) надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді".

 
 
 

Передісторія:

  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі, але спецоперація провалиласяпісля того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.
  • 29 липня в Білорусі затримали32 чи 33 росіян, Україна просила екстрадиції бойовиків, але 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 18 серпня журналістка Яніна Соколова опублікувала в Youtube записи з нібито вербуваннямукраїнцями російських бійців зі складу ПВК "Вагнера" ​​– Дениса Харитонова, Сергія Щербакова, Олександра Сидорова.
  • 8 вересня Соколова оприлюднила нові плівки нібито вербування українськими спецслужбами російських найманців із Приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі.
  • Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановзапевняв, що "вагнерівців" у Мінську перекидали російські спецслужби – і це не було спецоперацією СБУ.
  • 20 серпня Федеральна служба безпекиРФ заявила, що запобігла спробі спецслужб України викрасти в Росії громадянина РФ – "одного з лідерів народного ополчення Донбасу", що координували спробу громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, які нібито планували ще кількох злочинів, "пов'язаних із підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії".

Українська правда
Теми: СБУАндрій ЄрмакВагнердержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала "начфіна" окупантів Куп’янська
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: