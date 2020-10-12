Тихановська проти створення уряду у вигнанні

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська проти ідеї створення уряду у вигнанні, оскільки ця схема застаріла і не спрацює.

Джерело: інтерв'ю Тихановської інтернет-порталу TUT.by

Пряма мова: "Ми проти цього, ця схема вже не спрацює, нам потрібно щось оригінальне, нове і креативне. Ситуація у нас нестандартна – такий повинен бути і підхід".

Деталі: За її словами, зараз "найголовніша фішка – самоорганізація: самі по собі студенти, самі по собі спортсмени, самі по собі ЗМІ", тому що "це і є сила, це ті точки тиску, які тиснуть на систему".

Тихановська закликала не розцінювати як уряд у вигнанні своїх представників у різних сферах, тому що "майже всі люди перебувають в Білорусі, це просто робочі групи".

Вона додала, що також немає якогось непорозуміння в опозиції – люди не працюють "пліч-о-пліч буквально", але всі працюють над досягненням спільної мети – проведенням нових виборів.

Зокрема, Тихановська зазначила, що з членом президії Координаційної ради Павлом Латушко у них немає ніякого непорозуміння – мовляв, вони телефонують один одному приблизно раз на тиждень, а коли він приїжджає до Вільнюса на зустрічі, то вони бачаться.

Також, за її словами, постійно на зв'язку "хлопці з команди Маші Колесникової" – Антон Родненков і Іван Кравцов.

Що було раніше: Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: