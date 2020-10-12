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Тихановська проти створення уряду у вигнанні

Понеділок, 12 жовтня 2020, 14:10
Тихановська проти створення уряду у вигнанні
Фото lrt.lt

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська проти ідеї створення уряду у вигнанні, оскільки ця схема застаріла і не спрацює.

Джерело: інтерв'ю Тихановської інтернет-порталу TUT.by

Пряма мова: "Ми проти цього, ця схема вже не спрацює, нам потрібно щось оригінальне, нове і креативне. Ситуація у нас нестандартна – такий повинен бути і підхід".

Деталі: За її словами, зараз "найголовніша фішка – самоорганізація: самі по собі студенти, самі по собі спортсмени, самі по собі ЗМІ", тому що "це і є сила, це ті точки тиску, які тиснуть на систему".

Тихановська закликала не розцінювати як уряд у вигнанні своїх представників у різних сферах, тому що "майже всі люди перебувають в Білорусі, це просто робочі групи".

Вона додала, що також немає якогось непорозуміння в опозиції – люди не працюють "пліч-о-пліч буквально", але всі працюють над досягненням спільної мети – проведенням нових виборів.

Зокрема, Тихановська зазначила, що з членом президії Координаційної ради Павлом Латушко у них немає ніякого непорозуміння – мовляв, вони телефонують один одному приблизно раз на тиждень, а коли він приїжджає до Вільнюса на зустрічі, то вони бачаться.

Також, за її словами, постійно на зв'язку "хлопці з команди Маші Колесникової" – Антон Родненков і Іван Кравцов.

Що було раніше: Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановська
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