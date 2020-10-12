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Тихановская против создания правительства в изгнании

Понедельник, 12 октября 2020, 14:10
Фото lrt.lt

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская против идеи создания правительства в изгнании, поскольку эта схема устарела и не сработает.

Источник: интервью Тихановской интернет-порталу TUT.by

Прямая речь: "Мы против этого, эта схема уже не сработает, нам нужно что-то оригинальное, новое и креативное. Ситуация у нас нестандартная – такой должен быть и подход".

Детали: По ее словам, сейчас "самая главная фишка – самоорганизация: сами по себе студенты, сами по себе спортсмены, сами по себе СМИ", потому что "этом и есть сила, это те точки давления, которые давят на систему".

Тихановская призвала не расценивать как правительство в изгнании своих представителей в различных сферах, потому что "почти все люди находятся в Беларуси, это просто рабочие группы".   

Она добавила, что также нет и какого-то недопонимания в оппозиции – люди не работают "плечом к плечу буквально", но все работают над одной целью – проведением новых выборов.

В частности, Тихановская отметила, что с членом президиума Координационного совета Павлом Латушко у них нет никакого недопонимания – мол, они созваниваются примерно раз в неделю, а когда он приезжает в Вильнюс на встречи, то они видятся.

Также, по ее словам, постоянно на связи "ребята из команды Маши Колесниковой" – Антон Родненков и Иван Кравцов.

Что было раньше: Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Темы: БеларусьТихановская


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