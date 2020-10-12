У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей
У Білорусі за минулу добу, 11 жовтня, затримали 731 громадян, а 570 осіб помістили в місця тимчасового утримання.
Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова
Дослівно: "На несанкціоновані акції в обласних центрах збиралися від 30 до 150 осіб. Всього по країні загальна кількість протестуючих склала близько 11 тисяч осіб. За порушення законодавства про масові заходи затримані 713 громадян.
До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поселені 570 осіб".
Деталі: Повідомляється, що 11 жовтня в Білорусі зафіксували 25 протестних акцій.
Чемоданова пише, що підвищилася агресивність натовпу, в якій були "представники різних радикалізованих угруповань (анархісти, ультрас і ін.)".
Також вона повідомляє, що "зафіксовані численні факти зіткнень з правоохоронними органами".
Відзначається, що в районі стели "Мінськ - місто герой" активно протистояла окрема група жінок.
У МВС країни пишуть, що правоохоронці вживали заходів щодо обмеження руху особистого і громадського транспорту, тимчасово закривалися окремі станції метро, застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники заворушень.
Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю було затримано більше 6 сотень людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
- Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
- Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.