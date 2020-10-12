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У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей

Понеділок, 12 жовтня 2020, 17:05
У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей

У Білорусі за минулу добу, 11 жовтня, затримали 731 громадян, а 570 осіб помістили в місця тимчасового утримання.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова

Дослівно: "На несанкціоновані акції в обласних центрах збиралися від 30 до 150 осіб. Всього по країні загальна кількість протестуючих склала близько 11 тисяч осіб. За порушення законодавства про масові заходи затримані 713 громадян.

До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поселені 570 осіб".

Деталі: Повідомляється, що 11 жовтня в Білорусі зафіксували 25 протестних акцій.

Чемоданова пише, що підвищилася агресивність натовпу, в якій були "представники різних радикалізованих угруповань (анархісти, ультрас і ін.)".

Також вона повідомляє, що "зафіксовані численні факти зіткнень з правоохоронними органами".

Відзначається, що в районі стели "Мінськ - місто герой" активно протистояла окрема група жінок.

У МВС країни пишуть, що правоохоронці вживали заходів щодо обмеження руху особистого і громадського транспорту, тимчасово закривалися окремі станції метро, ​​застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники заворушень.

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю було затримано більше 6 сотень людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

Українська правда

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Теми: БілорусьмітингивибориЛукашенко
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