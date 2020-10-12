У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей

У Білорусі за минулу добу, 11 жовтня, затримали 731 громадян, а 570 осіб помістили в місця тимчасового утримання.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова

Дослівно: "На несанкціоновані акції в обласних центрах збиралися від 30 до 150 осіб. Всього по країні загальна кількість протестуючих склала близько 11 тисяч осіб. За порушення законодавства про масові заходи затримані 713 громадян.

До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поселені 570 осіб".

Деталі: Повідомляється, що 11 жовтня в Білорусі зафіксували 25 протестних акцій.

Чемоданова пише, що підвищилася агресивність натовпу, в якій були "представники різних радикалізованих угруповань (анархісти, ультрас і ін.)".

Також вона повідомляє, що "зафіксовані численні факти зіткнень з правоохоронними органами".

Відзначається, що в районі стели "Мінськ - місто герой" активно протистояла окрема група жінок.

У МВС країни пишуть, що правоохоронці вживали заходів щодо обмеження руху особистого і громадського транспорту, тимчасово закривалися окремі станції метро, ​​застосовувалися спецзасоби та спецтехніка, затримувалися найбільш активні учасники заворушень.

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю було затримано більше 6 сотень людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: