Судья Вовк из Печерского суда приказал снять подозрение с судьи Вовка с ОАСК

Печерский райсуд обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении голове Окружного административного суда Павлу Вовку за "ненадлежащее ее вручения".

Источник: "Слово і діло", источники в правоохранительных органах в комментарии "Украинской правде"

Детали Адвокат Вовка Андрей Заяц подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича относительно ненадлежащего вручения подозрения голове Окружного админсуда Киева, в которой просил обязать его исключить из ЕРДР о вручении подозрения Вовку.

Изучив жалобу, судья-следователь Печерского суда Сергей Вовк ее удовлетворил и обязал ОГП исключить информацию о вручении подозрения председателя ОАСК Павла Вовка. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим образом вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку.

Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренных УПК. Также судья отверг утверждение прокурора ОГП, указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию "Украинской правде".

Как показывает расписание Киевского апелляционного суда, в тот же день, когда Печерский суд вынес решение в пользу Павла Вовка, его адвокат сам же подал жалобу. За 8 дней это сделал и прокурор.

После того, как свое решение вынесет апелляционный суд, постановление Печерского суда должно или вступить в силу, или быть отменено.

Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых в деятельности преступной организации во главе с главой ОАСК Павлом Вовком.

Позже Вовк и другие подозреваемые судьи получили повестки от НАБУ на допрос

Предыстория:

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передатьего другому правоохранительному органу.

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