Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну, Силовики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників — актуальні новини 12 жовтня.

Про заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Крім того, Зеленський дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Про бойову зброю на протестах в Білорусі

МВС Білорусі випустило відеозвернення, в якому йдеться, що силовики будуть застосовувати проти протестувальників спецзасоби і бойову зброю "в разі необхідності".

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