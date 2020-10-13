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Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского, боевое оружие на протестах в Беларуси

Вторник, 13 октября 2020, 08:00

Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну, Силовики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих, — актуальные новости 12 октября.

О заявлениях Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Помимо этого, Зеленский дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат - шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

О боевом оружии на протестах в Беларуси

МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в "в случае необходимости".

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Темы: Беларусь


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