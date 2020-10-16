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Головні новини четверга і ночі: 5 запитань від Зеленського, нові карантинні зони

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 08:00

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського, до "червоної" зони потрапили 8 обласних центрів — актуальні новини 15 жовтня.

Про запитання від Зеленського

В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

В Офісі президента кажуть, що створення спеціальних економічних умов на вільній частині Донбасу допоможе "зшивати" регіон та сприятиме дієвій реінтеграції.

Про нові карантинні зони

15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили 8 обласних центрів.

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Теми: Зеленський


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