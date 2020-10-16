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У Зеленського пояснили питання про канабіс: його потребують 2 млн українців

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:05
У Зеленського пояснили питання про канабіс: його потребують 2 млн українців
Фото almada.org

В Офісі президента заявляють, що питання про легалізацію медичного канабісу з’явилось в опитуванні від Зеленського, оскільки препаратів на основі марихуани потребують не менше двох мільйонів українців.

Джерело: сайт ОПУ

Дослівно: "Застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань.

За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів".

Деталі: В ОПУ нагадали, що станом на сьогодні лікувальні препарати на основі канабісу доступні в Канаді, Австралії, США, Польщі, Новій Зеландії, Литві. 

У Зеленського відзначили, що у Верховній Раді вже намагалися зареєструвати відповідні законопроекти щодо використання медпрепаратів на основі канабісу, які, зокрема, можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне для онкохворих.

Але ця ідея зустріла спротив: противники легалізації канабісу переконують, що під виглядом медпрепаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. 

В ОПУ пояснили, що саме тому включили це питання у всенародне опитування 25 жовтня.

У Зеленського наголосили, що йдеться "тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту".

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
  • 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання "Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?", а 15 жовтня – друге "Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?"
  • 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.
  • 16 жовтня Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань. Три останні питання звучать так: "Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?", "Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?" та "Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності".

Українська правда

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Теми: Офіс президентанаркотикимедицина
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