У Зеленського пояснили питання про канабіс: його потребують 2 млн українців

В Офісі президента заявляють, що питання про легалізацію медичного канабісу з’явилось в опитуванні від Зеленського, оскільки препаратів на основі марихуани потребують не менше двох мільйонів українців.

Джерело: сайт ОПУ

Дослівно: "Застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань.

За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів".

Деталі: В ОПУ нагадали, що станом на сьогодні лікувальні препарати на основі канабісу доступні в Канаді, Австралії, США, Польщі, Новій Зеландії, Литві.

У Зеленського відзначили, що у Верховній Раді вже намагалися зареєструвати відповідні законопроекти щодо використання медпрепаратів на основі канабісу, які, зокрема, можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне для онкохворих.

Але ця ідея зустріла спротив: противники легалізації канабісу переконують, що під виглядом медпрепаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини.

В ОПУ пояснили, що саме тому включили це питання у всенародне опитування 25 жовтня.

У Зеленського наголосили, що йдеться "тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту".

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

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