У Зеленского объяснили вопрос о каннабисе: в нем нуждаются 2 млн украинцев

В Офисе президента заявляют, что вопрос о легализации медицинского каннабиса появился в опросе от Зеленского, поскольку в препаратах на основе марихуаны нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

Источник: сайт ОПУ

Дословно: "Применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращается домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний.

По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах".

Детали: В ОПУ напомнили, что на сегодняшний день лечебные препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии, Литве.

У Зеленского отметили, что в Верховной Раде уже пытались зарегистрировать соответствующие законопроекты об использовании медпрепаратов на основе каннабиса, которые, в частности, могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее для онкобольных.

Но эта идея встретила сопротивление: противники легализации каннабиса утверждают, что под видом медпрепаратов могут распространяться и наркотические вещества.

В ОПУ объяснили, что именно поэтому включили этот вопрос во всенародный опрос 25 октября.

У Зеленского подчеркнули, что речь идет "только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую систематическую боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта".

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