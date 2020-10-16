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У Зеленского объяснили вопрос о каннабисе: в нем нуждаются 2 млн украинцев

Пятница, 16 октября 2020, 11:05
Фото almada.org

В Офисе президента заявляют, что вопрос о легализации медицинского каннабиса появился в опросе от Зеленского, поскольку в препаратах на основе марихуаны нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

Источник: сайт ОПУ

Дословно: "Применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращается домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний.

По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах".

Детали: В ОПУ напомнили, что на сегодняшний день лечебные препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии, Литве.

У Зеленского отметили, что в Верховной Раде уже пытались зарегистрировать соответствующие законопроекты об использовании медпрепаратов на основе каннабиса, которые, в частности, могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее для онкобольных.

Но эта идея встретила сопротивление: противники легализации каннабиса утверждают, что под видом медпрепаратов могут распространяться и наркотические вещества.

В ОПУ объяснили, что именно поэтому включили этот вопрос во всенародный опрос 25 октября.

У Зеленского подчеркнули, что речь идет "только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую систематическую боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта".

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Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?", а 15 октября – второй "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?"
  • 15 октября в Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.
  • 16 октября Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. Три последних вопроса звучат так: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?", "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?" и "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

Украинская правда
Темы: Офис президентанаркотикимедицина


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