Менше половини українців підтримують ідею Зеленського з опитуванням

42% українців позитивно сприйняли ідею президента Володимира Зеленського провести "всенародне опитування" під час місцевих виборів 25 жовтня, а 22% - негативно.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене14-16 жовтня

Деталі: 60% знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 40% нічого про це не знають.

Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу серед мешканців міст та старшого населення.

Під час проведення опитування спостерігалося поступове зростання кількості тих, хто чув про цю ініціативу.

42% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 33% – нейтрально і 22% – негативно.

Відносно краще підтримують цю ідею мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл та малих міст, виборці партії "Слуга народу". Негативно настроєні до цієї ініціативи найстарші опитані та виборці партії "Європейська солідарність".

Довідка: Соціологи "Рейтингу" опитали 5000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Випадкова вибірка мобільних телефонних номерів - репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування - CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%.

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.

Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський попросив українців пропонувати теми для наступних опитувань.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

У партії "Слуга народу" пояснили, що опитування буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує