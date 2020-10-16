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Меньше половины украинцев поддерживают идею Зеленского с опросом

Пятница, 16 октября 2020, 15:01

42% украинцев позитивно восприняли идею президента Владимира Зеленского провести "всенародный опрос" во время местных выборов 25 октября, а 22% - негативно.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 4-16 октября

Детали: 60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают.

 

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения.

Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе.

42% опрошенных положительно относятся к идее президента провести всенародный опрос в день выборов. 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

 

Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел на малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность".

Справка: Социологи "Рейтинга" опросили 5000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Случайная выборка мобильных телефонных номеров - репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.4%.

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • Президент Владимир Зеленский попросил украинцев предлагать темы для следующих опросов.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • В партии "Слуга народа" объяснили, что опрос будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

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Темы: социологияопросЗеленскийвиборы


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