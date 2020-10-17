Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.

Источник: Алиев в обращении к народу, пишет Sputnik, Радио Азатутюн (армянская служба Радио Свобода)

Прямая речь Алиева: "Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации город Физули и села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района".

"Город Физули освобожден от оккупации, Физули – наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю".

"За тридцать лет армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники. Армяне сдирали кровли домов, уносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма".

Детали: В то же время, генпрокуратура Азербайджана заявила, что общее число жертв среди мирного населения Азербайджана в результате обстрелов армии Армении к полудню 17 октября достигло 60 человек.

В то же время, так называемая "Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха" заявила, что ночью ВС Азербайджана из различного оружия и кассетными бомбами обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта, причинив значительный ущерб имуществу людей, разрушив квартиры.

Вследствие ночного ракетного обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.

Также "армия обороны Карабаха" опубликовала "легитимные военные цели", расположенные в азербайджанском городе Гянджа.

Что предшествовало: В субботу утром Азербайджан заявил, что в результате обстрела в ночь на субботу Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджи 12 человек погибли и более 40 получили ранения.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в направлении Азербайджана со стороны Вооруженных сил Армении "не велось какого-либо вида огня". Она также заявила, что силы Азербайджана "возобновили ракетные удары по мирным поселениям".

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