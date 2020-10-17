Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
Источник: Алиев в обращении к народу, пишет Sputnik, Радио Азатутюн (армянская служба Радио Свобода)
Прямая речь Алиева: "Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации город Физули и села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района".
"Город Физули освобожден от оккупации, Физули – наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю".
"За тридцать лет армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники. Армяне сдирали кровли домов, уносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма".
Детали: В то же время, генпрокуратура Азербайджана заявила, что общее число жертв среди мирного населения Азербайджана в результате обстрелов армии Армении к полудню 17 октября достигло 60 человек.
В то же время, так называемая "Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха" заявила, что ночью ВС Азербайджана из различного оружия и кассетными бомбами обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта, причинив значительный ущерб имуществу людей, разрушив квартиры.
Вследствие ночного ракетного обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.
Также "армия обороны Карабаха" опубликовала "легитимные военные цели", расположенные в азербайджанском городе Гянджа.
Что предшествовало: В субботу утром Азербайджан заявил, что в результате обстрела в ночь на субботу Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджи 12 человек погибли и более 40 получили ранения.
В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в направлении Азербайджана со стороны Вооруженных сил Армении "не велось какого-либо вида огня". Она также заявила, что силы Азербайджана "возобновили ракетные удары по мирным поселениям".
Предыстория:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.
- После длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).
- Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.