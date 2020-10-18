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Президент Вірменії пригрозив визнати незалежність Нагірного Карабаху

Неділя, 18 жовтня 2020, 23:24
Президент Вірменії пригрозив визнати незалежність Нагірного Карабаху
president.am

Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху, якщо стане зрозуміло, що Азербайджан не буде йти шляхом переговорів.

Джерело: президент Вірменії Армен Саркісян в інтерв'ю "Комерсанту"

Пряма мова: "Це такий тунель. І якщо в кінці цього тунелю є світло – світло остаточного мирного вирішення проблеми Нагірного Карабаху, – то тоді можна почекати ще. А якщо світла немає, тобто якщо буде зрозуміло, що Азербайджан за підтримки Туреччини в жодному разі не буде йти шляхом переговорів, тоді, звичайно, Вірменія визнає незалежність Карабаху".

"Тобто невизнання Вірменією незалежності (Карабаху - ред.) пов'язано тільки з тим, що вірменська сторона хоче вирішити питання шляхом мирних переговорів".

"Я б дуже хотів, щоб світло в кінці тунелю не згасло. В іншому випадку Бог у поміч усім, тому що тоді ця війна може перерости зовсім в іншу війну. Приблизно таку, як у Сирії. Це буде вже набагато більш трагічна і масштабна війна".

Деталі: Саркісян нагадав, що в останні дні Радянського Союзу Верховна рада Вірменії проголосувала за визнання Нагірно-Карабахської республіки, але потім цей процес був припинений.

Пряма мова: "Логіка була проста. У 1994-му підписали перемир'я і почався мінський процес. Вірменська сторона оголосила: "Щоб не ускладнювати процес, ми припиняємо визнання Нагірного Карабаху, будемо розмовляти і в кінцевому підсумку домовимося про кінцевий статус Нагірного Карабаху"".

Передісторія:

  • 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня. Однак воно знову було зірвано.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.

Українська правда

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Теми: ВірменіяНагірний КарабахАзербайджан
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