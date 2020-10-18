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Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха

Воскресенье, 18 октября 2020, 23:24
Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха
president.am

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров.

Источник: президент Армении Армен Саркисян в интервью "Коммерсанту"

Прямая речь: "Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха".

"То есть непризнание Арменией независимости (Карабаха – ред.) связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров".

"Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас. В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война".

Детали: Саркисян напомнил, что в последние дни Советского Союза Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, но потом этот процесс был приостановлен.

Прямая речь: "Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: "Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха"".

Предыстория:

  • 17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября. Однако оно снова было сорвано.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

Украинская правда

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Темы: АрменияНагорный КарабахАзербайджан
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