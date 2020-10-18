Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров.

Источник: президент Армении Армен Саркисян в интервью "Коммерсанту"

Прямая речь: "Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха".

"То есть непризнание Арменией независимости (Карабаха – ред.) связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров".

"Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас. В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война".

Детали: Саркисян напомнил, что в последние дни Советского Союза Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, но потом этот процесс был приостановлен.

Прямая речь: "Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: "Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха"".

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