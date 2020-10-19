Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС засудив порушення перемир’я в Нагірному Карабаху

Понеділок, 19 жовтня 2020, 02:49
ЄС засудив порушення перемир’я в Нагірному Карабаху

Європейський союз засуджує факт порушення перемир’я в Нагірному Карабаху, що мало початись 18 жовтня.

Джерело: заява верховного представника ЄС Жозепа Борреля

Пряма мова: "ЄС засуджує той факт, що порушення продовжуються, та повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабаху та навколо нього. Це призводить до того, що страждають цивільне населення". 

Деталі: Водночас в ЄС вітають заяви Вірменії та Азербайджану щодо припинення вогню у гуманітарних цілях, яке мало вступити в силу минулого вечора. 

Боррель також заявив, що мав телефонну розмову із представниками країн та намагався їх переконати про безумовне дотримання режиму "тиші". 

"Я також підкреслив, що напади на цивільне населення повинні негайно припинитися. Їх не можна виправдати. Я нагадав, що ЄС готовий підтримати сторони та ОБСЄ у довгостроковому вирішенні конфлікту", – підсумував верховний представник Європейського Союзу.

Передісторія:

  • 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня. Однак воно знову було зірвано.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний КарабахЄСВірменіяАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: