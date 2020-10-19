ЄС засудив порушення перемир’я в Нагірному Карабаху

Європейський союз засуджує факт порушення перемир’я в Нагірному Карабаху, що мало початись 18 жовтня.

Джерело: заява верховного представника ЄС Жозепа Борреля

Пряма мова: "ЄС засуджує той факт, що порушення продовжуються, та повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабаху та навколо нього. Це призводить до того, що страждають цивільне населення".

Деталі: Водночас в ЄС вітають заяви Вірменії та Азербайджану щодо припинення вогню у гуманітарних цілях, яке мало вступити в силу минулого вечора.

Боррель також заявив, що мав телефонну розмову із представниками країн та намагався їх переконати про безумовне дотримання режиму "тиші".

"Я також підкреслив, що напади на цивільне населення повинні негайно припинитися. Їх не можна виправдати. Я нагадав, що ЄС готовий підтримати сторони та ОБСЄ у довгостроковому вирішенні конфлікту", – підсумував верховний представник Європейського Союзу.

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