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ЕС осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Понедельник, 19 октября 2020, 02:49
ЕС осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Европейский союз осуждает факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, что должно было начаться 18 октября.

Источник: заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля

Прямая речь: "ЕС осуждает тот факт, что нарушения продолжаются, и сообщается о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к тому, что страдают гражданское население".

Детали: В то же время в ЕС приветствуют заявления Армении и Азербайджана о прекращении огня в гуманитарных целях, которое должно было вступить в силу вчера вечером.

Боррель также заявил, что имел телефонный разговор с представителями стран и пытался их убедить о безусловном соблюдении режима "тишины".

"Я также подчеркнул, что нападения на гражданское население должны немедленно прекратиться. Их нельзя оправдать. Я напомнил, что ЕС готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении конфликта", – подытожил верховный представитель Европейского Союза.

Предыстория:

  • 17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября. Однако оно снова было сорвано.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахЕСАрменияАзербайджан
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