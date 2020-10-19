ЕС осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Европейский союз осуждает факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, что должно было начаться 18 октября.

Источник: заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля

Прямая речь: "ЕС осуждает тот факт, что нарушения продолжаются, и сообщается о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к тому, что страдают гражданское население".

Детали: В то же время в ЕС приветствуют заявления Армении и Азербайджана о прекращении огня в гуманитарных целях, которое должно было вступить в силу вчера вечером.

Боррель также заявил, что имел телефонный разговор с представителями стран и пытался их убедить о безусловном соблюдении режима "тишины".

"Я также подчеркнул, что нападения на гражданское население должны немедленно прекратиться. Их нельзя оправдать. Я напомнил, что ЕС готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении конфликта", – подытожил верховный представитель Европейского Союза.

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