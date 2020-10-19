У Білорусі в неділю затримали 280 учасників протесту – МВС

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що під час акцій протесту 18 жовтня затримали 280 людей, з них 237 залишилися в місцях утримання.

Джерело: МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Всього вчора (18 жовтня – ред.) за порушення законодавства про масові заходи затримано 280 громадян (з них в Мінську – 215). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих перебуває 237 осіб".

Деталі: В МВС заявили, що 18 жовтня в різних населених пунктах Білорусі зафіксували 16 протестних акцій, чисельність яких становила близько 8 тисяч осіб.

За даними відомства, у всіх обласних центрах, за винятком столиці, вони були нечисленні – "від 10 до 100 учасників".

Повідомляється, що найбільша кількість протестуючих була в столиці Білорусі – близько 7 тисяч осіб. У МВС підтвердили, що в Мінську проти мітингувальників "застосовувалися спецзасоби, затримувалися найбільш завзяті учасники заворушень".

Також наголошується, що співробітники міліції в Бресті і Гомелі припинили спроби "групи громадян провести вуличну ходу".

Що було раніше: У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулися затримання.

Правозахисний центр "Весна" повідомляв, що під час акцій протесту в Білорусі 18 жовтня затримали більше 200 осіб.

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: