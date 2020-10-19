У Білорусі в неділю затримали 280 учасників протесту – МВС
Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що під час акцій протесту 18 жовтня затримали 280 людей, з них 237 залишилися в місцях утримання.
Джерело: МВС Білорусі в Telegram
Дослівно: "Всього вчора (18 жовтня – ред.) за порушення законодавства про масові заходи затримано 280 громадян (з них в Мінську – 215). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих перебуває 237 осіб".
Деталі: В МВС заявили, що 18 жовтня в різних населених пунктах Білорусі зафіксували 16 протестних акцій, чисельність яких становила близько 8 тисяч осіб.
За даними відомства, у всіх обласних центрах, за винятком столиці, вони були нечисленні – "від 10 до 100 учасників".
Повідомляється, що найбільша кількість протестуючих була в столиці Білорусі – близько 7 тисяч осіб. У МВС підтвердили, що в Мінську проти мітингувальників "застосовувалися спецзасоби, затримувалися найбільш завзяті учасники заворушень".
Також наголошується, що співробітники міліції в Бресті і Гомелі припинили спроби "групи громадян провести вуличну ходу".
Що було раніше: У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулися затримання.
Правозахисний центр "Весна" повідомляв, що під час акцій протесту в Білорусі 18 жовтня затримали більше 200 осіб.
Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.