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В Беларуси в воскресенье задержали 280 протестующих – МВД

Понедельник, 19 октября 2020, 12:57
В Беларуси в воскресенье задержали 280 протестующих – МВД
Фото TUT.by

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что во время акций протеста 18 октября задержали 280 человек, из них 237 остались в местах содержания.

Источник: МВД Беларуси в Telegram    

Дословно: "Всего вчера (18 октября – ред.) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске – 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек".

Детали: В МВД заявили, что 18 октября в различных населенных пунктах Буларуси зафиксировали 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек.

По данным ведомства, во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны – "от 10 до 100 участников".

Сообщается, что наибольшее количество протестующих было в столице Беларуси – около 7 тысяч человек. В МВД подтвердили, что в Минске против митингующих "применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков".

Также отмечается, что сотрудники милиции в Бресте и Гомеле пресекли попытки "группы граждан провести уличные шествия".

Что было раньше: В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч людей, произошли задержания. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время акций протеста в Беларуси 18 октября задержали более 200 человек.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

 

Украинская правда
Темы: Беларусьакции
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