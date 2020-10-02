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Харківська мерія спростовує чутки про смерть Кернеса

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:05
Харківська мерія спростовує чутки про смерть Кернеса

Харківська міська рада запевняє, що загрози життю очільника міста Геннадія Кернеса немає.

Джерело: офіційний сайт

Дослівно: "Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає.

Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах".

Деталі: Кернес лікується від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте". Зазначається, що відділення, в якому він перебуває, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим, мовляв, пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Кернеса до городян.

Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп зазначив, що мер Харкова прогресує з кожним днем, і лікарі сподіваються на його повне одужання.

Передісторія:

  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
  • 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув його кандидатом на посаду мера Харкова.

Українська правда

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Теми: КернесХарків
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