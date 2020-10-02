Після авіакатастрофи на Харківщині перевірять усі літаки Ан-26 в ЗСУ

Державне бюро розслідувань ініціювало проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних Силах України, після авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчими ініційовано проведення перевірок… усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних Силах України починаючи із 1991 року дотепер".

Деталі: Також повідомляється, що 2 жовтня родичам загиблих почали видавати тіла для поховання.

ДБР ініціювало проведення Держаудитслужбою перевірок у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, в/ч А4104 Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, ПАТ "МОТОР СІЧ", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Антонов" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака Ан-26, що зазнав катастрофи.

У ДБР розповіли, що за 7 днів розслідування катастрофи провели низку слідчих та процесуальних дій: оглянули тіла 26 загиблих, призначили низку судово-медичних, генетико-молекулярних та інших експертиз, відібрали у 25 родичів загиблих курсантів біозразки для експертиз; провели виїмку документів у військовій частини А4104, допитали понад 60 свідків та 10 родичів загиблих.

Крім того, ДБР подало до Печерського райсуду Києва 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі) вилучені під час оглядів для проведення генетично-молекулярних експертиз (усі задоволені) та 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", Командуванні Повітряних Сил, Міноборони, Харківському Університеті Повітряних Сил, військовій частині А4104, Держаудитслужбі, Рахунковій палаті) щодо обслуговування, модернізації та експлуатації літака тощо.

Досудове розслідування триває.

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