Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Після авіакатастрофи на Харківщині перевірять усі літаки Ан-26 в ЗСУ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:17
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань ініціювало проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних Силах України, після авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Джерело: сайт ДБР   

Дослівно: "Слідчими ініційовано проведення перевірок… усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних Силах України починаючи із 1991 року дотепер".

Деталі: Також повідомляється, що 2 жовтня родичам загиблих почали видавати тіла для поховання.

ДБР ініціювало проведення Держаудитслужбою перевірок у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, в/ч А4104 Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, ПАТ "МОТОР СІЧ", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Антонов" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака Ан-26, що зазнав катастрофи.

У ДБР розповіли, що за 7 днів розслідування катастрофи провели низку слідчих та процесуальних дій: оглянули тіла 26 загиблих, призначили низку судово-медичних, генетико-молекулярних та інших експертиз, відібрали у 25 родичів загиблих курсантів біозразки для експертиз; провели виїмку документів у військовій частини А4104, допитали понад 60 свідків та 10 родичів загиблих.

Крім того, ДБР подало до Печерського райсуду Києва 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі) вилучені під час оглядів для проведення генетично-молекулярних експертиз (усі задоволені) та 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", Командуванні Повітряних Сил, Міноборони, Харківському Університеті Повітряних Сил, військовій частині А4104, Держаудитслужбі,  Рахунковій палаті) щодо обслуговування, модернізації та експлуатації літака тощо.

Досудове розслідування триває.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

фото, відеоДубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ

відеоЛерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Усі новини...
Катастрофа АН26
Розшифрування "чорних скриньок" Ан-26 очікують до кінця тижня – Уруський
У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв
Заступник Авакова вважає, що потрібно оприлюднити записи розмов пілотів Ан-26 перед аварією
Останні новини
16:23
Янукович програв апеляцію щодо держзради
16:17
Після авіакатастрофи на Харківщині перевірять усі літаки Ан-26 в ЗСУ
16:06
Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа
15:56
"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 мільярдів
15:37
фотоУ дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя
15:36
Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК
15:34
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
15:32
Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
15:30
фото Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони
15:25
Рада ЄС формально затвердила санкції щодо Білорусі – польські ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!