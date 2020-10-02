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Зеленський розповів, що конфлікт у Карабаху показав для Донбасу

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 20:19

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на прикладі конфлікту навколо Нагірного Карабаху українці й західні партнери повинні зрозуміти, що на Донбасі не допустимий "заморожений конфлікт".

Про це Зеленський сказав на брифінгу в п'ятницю в Чернівецькій області, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа, наше суспільство й особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так "заморожених конфліктів".Вони просто не існують. І ось вам приклад такого. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час", - сказав глава держави.

Зеленський переконаний, що на Донбасі не може бути жодного "замороженого конфлікту".

"Тому що буде потім… чи то диверсія, чи провокація, але це буде все-таки "вибух", навіть якщо минуло 30 років після того, як була війна в тому чи іншому місці на нашій планеті. Тому треба вирішувати питання швидко", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що Україна й Азербайджан взаємно підтримують територіальну цілісність одне одного, і між країнами в останні рік-два встановилися серйозні міцні відносини.

"Відносини дуже серйозні, потужні, і на економічному напрямі, і на геополітичному. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану, і вони так само, коли ми говоримо про Крим, відверто говорять, що була незаконна анексія Криму, і підтримують нашу територіальну цілісність і суверенітет України. Тому тут ми підтримуємо одне одного", - сказав він.

Він окремо підкреслив, що питання надання військової допомоги котрійсь зі сторін  "навіть не може підійматись".

"Тут у нас зрозуміла і виважена позиція як держави: ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією, закликаємо до деескалації цього конфлікту", - наголосив Зеленський.

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