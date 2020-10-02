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Кучер натякнув, що літак з сином Дроздова мав пропустити на посадку пошкоджений Ан-26

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 22:58
Кучер натякнув, що літак з сином Дроздова мав пропустити на посадку пошкоджений Ан-26

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

Джерело: Кучер і Дроздов в ефірі "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова Кучера: "Ви сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту (борт, який приземлився першим - ред.). Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, який був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все.

При цьому було відомо на момент посадки першого борта, що другий несправний".

Деталі: Раніше Кучер у відеозверненні заявив: "Стурбований тим фактом, що посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в той час на посадку заходив інший борт". За його словами, ці факти приховувалися останні дні.

Пряма мова Дроздова: "Як усі батьки, коли я отримав інформацію, що літак розбився, протягом 20 хвилин я був в такому ж стані. Я б попросив, якщо людина не розбирається в порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків.

Літак, який знаходився на посадці у віддаленні 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив".

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Катастрофа АН26авіаХарківська областьЗбройні сили
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