Кучер натякнув, що літак з сином Дроздова мав пропустити на посадку пошкоджений Ан-26

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.

Джерело: Кучер і Дроздов в ефірі "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова Кучера: "Ви сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту (борт, який приземлився першим - ред.). Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, який був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все.

При цьому було відомо на момент посадки першого борта, що другий несправний".

Деталі: Раніше Кучер у відеозверненні заявив: "Стурбований тим фактом, що посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в той час на посадку заходив інший борт". За його словами, ці факти приховувалися останні дні.

Пряма мова Дроздова: "Як усі батьки, коли я отримав інформацію, що літак розбився, протягом 20 хвилин я був в такому ж стані. Я б попросив, якщо людина не розбирається в порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків.

Літак, який знаходився на посадці у віддаленні 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив".

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