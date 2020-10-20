Зеленський: Цинічно чути про відсутність незалежних ЗМІ від власників телеканалів у залі ВР

Президент Володимир Зеленський каже, що всеукраїнське опитування, анонсоване ним, покликане дати можливість народу "впливати на життя країни".

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Деталі: Виступаючи перед нардепами, президент зазначив, що в суспільства накопичилися тисячі питань, на які потрібні відповіді. Він розкритикував тих, хто каже, "що питати думку українців – небезпечно, бо людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ". За словами Зеленського, "цинічно чути це від лідерів партій, присутніх у парламенті, які володіють - один трьома, а інший – двома телеканалами". Глава держави дав зрозуміти, що звертатиметься до людей з опитуваннями і надалі.

Пряма мова: "Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції у 2004-му та 2014 роках. У результаті чого більшість із вас опинилися в цій залі.

Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення – буде, це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, раз на місяць чи на рік, скільки буде потрібно.

Перший законопроект для народовладдя готовий і поданий мною. Я закликаю всіх народних депутатів – дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. Це – справедливо".

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитуванняз приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.

Ці 5 запитаньстосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський попросив українців пропонувати темидля наступних опитувань.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

У партії "Слуга народу" пояснили, що опитування буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

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