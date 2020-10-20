Зеленский: Цинично слышать об отсутствии независимых СМИ от владельцев телеканалов в зале ВР

Президент Владимир Зеленский говорит, что всеукраинский опрос, анонсированный ним, призван дать возможность народу "влиять на жизнь страны".

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Детали: Выступая перед нардепами, президент отметил, что у общества накопились тысячи вопросов, на которые нужны ответы. Он раскритиковал тех, кто говорит, "что спрашивать мнение украинцев - опасно, потому что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ". По словам Зеленского, "цинично слышать это от лидеров партий, присутствующих в парламенте, которые владеют - один тремя, а другой - двумя телеканалами". Глава государства дал понять, что будет обращаться к людям с опросамм и в дальнейшем.

Прямая речь: "Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. Но я напомню, что именно украинский народ сделал две революции в 2004-м и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале.

Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения - будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц или в год, сколько потребуется.

Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной. Я призываю всех народных депутатов - дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изменениям. Чувствовать, что их мнение важно не только во время выборов. Это - справедливо".

Предыстория:

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