Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Цинично слышать об отсутствии независимых СМИ от владельцев телеканалов в зале ВР

Вторник, 20 октября 2020, 11:25
Зеленский: Цинично слышать об отсутствии независимых СМИ от владельцев телеканалов в зале ВР

Президент Владимир Зеленский говорит, что всеукраинский опрос, анонсированный ним, призван дать возможность народу "влиять на жизнь страны".

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Детали: Выступая перед нардепами, президент отметил, что у общества накопились тысячи вопросов, на которые нужны ответы. Он раскритиковал тех, кто говорит, "что спрашивать мнение украинцев - опасно, потому что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ". По словам Зеленского, "цинично слышать это от лидеров партий, присутствующих в парламенте, которые владеют - один тремя, а другой - двумя телеканалами". Глава государства дал понять, что будет обращаться к людям с опросамм и в дальнейшем.

Прямая речь: "Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. Но я напомню, что именно украинский народ сделал две революции в 2004-м и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале.

Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения - будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц или в год, сколько потребуется.

Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной. Я призываю всех народных депутатов - дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изменениям. Чувствовать, что их мнение важно не только во время выборов. Это - справедливо".

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • Президент Владимир Зеленский попросил украинцев предлагать темы для следующих опросов.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • В партии "Слуга народа" объяснили, что опрос будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: