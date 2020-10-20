Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если в Украине будут подтверждать около 20 тысяч случаев заболевания на коронавирус в сутки, то врачи будут решать, кого лечить, а кого - нет.
Источник: Степанов с трибуны ВР 20 октября
Детали: По словам Степанова, Минздрав разработал план, который определяет алгоритм действий для 4 уровней опасности, в зависимости от количества больных и загруженности медиков:
- Первый уровень - 5-7 тысяч больных в сутки. Такую нагрузку Минздрав способен выдерживать.
- Второй уровень - 8-10 тысяч больных в сутки. При этом заполнение коек фонда больных COVID-19 будет составлять 70%. По словам Степанова, Украина может оказаться на этом уровне в ближайшие недели. Тогда Украина увеличит количество коек для больных до 52 тысяч, будет разворачивать госпитали вне учреждений здравоохранения, увеличат количество медиков за счет привлечения работников других отделений, будут заключать контракты.
- Третий уровень - 11-15 тысяч больных в сутки. Заполненность коек по стране - не менее 85%. Введут жесткий карантин. Мобилизуют всех медработников. Будут работать полевые госпитали.
- Четвертый уровень - 20 тысяч больных в сутки - ресурсы системы медицинской охраны здоровья исчерпаны.
Прямая речь: "Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи".
Что было раньше: Разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч, или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.
Напомним:
- За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных - это антирекорд, выздоровели 3 044 человека - это рекорд; был госпитализирован 841 человек.
- 19 октября Украина была на 17 месте среди других стран по суточному приросту больных и на 16-м - по количеству летальных исходов.