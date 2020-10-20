Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно

Вторник, 20 октября 2020, 13:01
Врачи будут решать, кого спасать, если по 20 тысяч случаев COVID ежедневно

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если в Украине будут подтверждать около 20 тысяч случаев заболевания на коронавирус в сутки, то врачи будут решать, кого лечить, а кого - нет.

Источник: Степанов с трибуны ВР 20 октября

Детали: По словам Степанова, Минздрав разработал план, который определяет алгоритм действий для 4 уровней опасности, в зависимости от количества больных и загруженности медиков:

  • Первый уровень - 5-7 тысяч больных в сутки. Такую нагрузку Минздрав способен выдерживать.
  • Второй уровень - 8-10 тысяч больных в сутки. При этом заполнение коек фонда больных COVID-19 будет составлять 70%. По словам Степанова, Украина может оказаться на этом уровне в ближайшие недели. Тогда Украина увеличит количество коек для больных до 52 тысяч, будет разворачивать госпитали вне учреждений здравоохранения, увеличат количество медиков за счет привлечения работников других отделений, будут заключать контракты.
  • Третий уровень - 11-15 тысяч больных в сутки. Заполненность коек по стране - не менее 85%. Введут жесткий карантин. Мобилизуют всех медработников. Будут работать полевые госпитали.
  • Четвертый уровень - 20 тысяч больных в сутки - ресурсы системы медицинской охраны здоровья исчерпаны.

Прямая речь: "Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи".

Что было раньше: Разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч, или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

Напомним: 

  • За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных - это антирекорд, выздоровели 3 044 человека - это рекорд; был госпитализирован 841 человек.
  • 19 октября Украина была на 17 месте среди других стран по суточному приросту больных и на 16-м - по количеству летальных исходов.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Степановкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: