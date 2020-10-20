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Деркач: Блокування мого акаунта – втручання у вибори в Україні

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:49
Фото Ліги

Народний депутат Андрій Деркач заявив, що його акаунт в Facebook заблокували після публікації американськими медіа його заяви про те, що в розпорядженні українських правоохоронців є ноутбук, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів.

Джерело: Деркач в Telegram

Пряма мова: "Чому мене заблокували. Причина одна: мій акаунт у Facebook був заблокований після публікації американськими медіа моєї заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів".

Деталі: Деркач вважає блокування свого акаунта "прямим втручанням у виборчий процес в Україні", оскільки він є нардепом і бере безпосередню участь у виборах. А також "спробою здійснити тиск на українське слідство".

За словами нардепа, "інформація про демокоррапшн на другому ноутбуці, який мають українські правоохоронці, дійсно дуже небезпечна для сім'ї Байденів і всіх учасників великої схеми міжнародної корупції", і "вона скоро буде розкрита".

Своєю метою Деркач назвав "розкриття схем міжнародної корупції і звільнення України від зовнішнього управління" і пообіцяв всі свої "нові викриття" публікувати в Telegram.

Що було раніше: Facebook заблокував акаунт українського політика Андрія Деркача, якого в Штатах називають агентом РФ, за втручання у вибори США.

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Передісторія:

  • 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
  • На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян із санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи. 
  • Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США. 

Українська правда
Теми: Деркач АндрійСШАсоцмережі


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