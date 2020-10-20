Деркач: Блокування мого акаунта – втручання у вибори в Україні

Народний депутат Андрій Деркач заявив, що його акаунт в Facebook заблокували після публікації американськими медіа його заяви про те, що в розпорядженні українських правоохоронців є ноутбук, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів.

Джерело: Деркач в Telegram

Пряма мова: "Чому мене заблокували. Причина одна: мій акаунт у Facebook був заблокований після публікації американськими медіа моєї заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів".

Деталі: Деркач вважає блокування свого акаунта "прямим втручанням у виборчий процес в Україні", оскільки він є нардепом і бере безпосередню участь у виборах. А також "спробою здійснити тиск на українське слідство".

За словами нардепа, "інформація про демокоррапшн на другому ноутбуці, який мають українські правоохоронці, дійсно дуже небезпечна для сім'ї Байденів і всіх учасників великої схеми міжнародної корупції", і "вона скоро буде розкрита".

Своєю метою Деркач назвав "розкриття схем міжнародної корупції і звільнення України від зовнішнього управління" і пообіцяв всі свої "нові викриття" публікувати в Telegram.

Що було раніше: Facebook заблокував акаунт українського політика Андрія Деркача, якого в Штатах називають агентом РФ, за втручання у вибори США.

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