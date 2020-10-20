Деркач: Блокировка моего аккаунта – вмешательство в выборы в Украине

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что его аккаунт в Facebook заблокировали после публикации американскими медиа его заявления о том, что в распоряжении украинских правоохранителей есть ноутбук, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов.

Источник: Деркач в Telegram

Прямая речь: "Почему меня заблокировали. Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов".

Детали: Деркач считает блокировку своего аккаунта "прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине", поскольку он является нардепом и принимает непосредственное участие в выборах. А также "попыткой осуществить давление на украинское следствие".

По словам нардепа, "информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым располагают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов и всех участников большой схемы международной коррупции", и "она скоро будет раскрыта".

Своей целью Деркач назвал "раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления" и пообещал все свои "новые разоблачения" публиковать в Telegram.

Что было раньше: Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.

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