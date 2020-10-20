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Деркач: Блокировка моего аккаунта – вмешательство в выборы в Украине

Вторник, 20 октября 2020, 15:49
Фото Лиги

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что его аккаунт в Facebook заблокировали после публикации американскими медиа его заявления о том, что в распоряжении украинских правоохранителей есть ноутбук, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов.

Источник: Деркач в Telegram

Прямая речь: "Почему меня заблокировали. Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов".

Детали: Деркач считает блокировку своего аккаунта "прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине", поскольку он является нардепом и принимает непосредственное участие в выборах. А также "попыткой осуществить давление на украинское следствие".

По словам нардепа, "информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым располагают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов и всех участников большой схемы международной коррупции", и "она скоро будет раскрыта".

Своей целью Деркач назвал "раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления" и пообещал все свои "новые разоблачения" публиковать в Telegram.

Что было раньше: Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.

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Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

Украинская правда
Темы: Деркач АндрейСШАсоцсети


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