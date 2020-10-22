Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос

Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам, часть которого показали в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. И мы действительно… вы знаете, что уже готов закон ко второму чтению, закон о референдуме в Украине. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ".

Детали: Зеленский подтвердил, что результаты всеукраинского опроса 25 октября не будут иметь юридических последствий. При этом он добавил, что планирует использовать полученные данные для своих будущих предложений депутатам.

Что было раньше: Почти треть украинцев до сих пор ничего не знают об опросе Зеленского.

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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Предыстория: