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Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос

Четверг, 22 октября 2020, 16:07

Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам, часть которого показали в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. И мы действительно… вы знаете, что уже готов закон ко второму чтению, закон о референдуме в Украине. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ".

Детали: Зеленский подтвердил, что результаты всеукраинского опроса 25 октября не будут иметь юридических последствий. При этом он добавил, что планирует использовать полученные данные для своих будущих предложений депутатам.

Ирина Балачук, УП


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