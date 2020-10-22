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Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос

Четверг, 22 октября 2020, 16:07
Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам, часть которого показали в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. И мы действительно… вы знаете, что уже готов закон ко второму чтению, закон о референдуме в Украине. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ".

Детали: Зеленский подтвердил, что результаты всеукраинского опроса 25 октября не будут иметь юридических последствий. При этом он добавил, что планирует использовать полученные данные для своих будущих предложений депутатам.

Что было раньше: Почти треть украинцев до сих пор ничего не знают об опросе Зеленского.

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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийопрос
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