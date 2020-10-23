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Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:41

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

Джерело: ОАСК

Деталі: 23 жовтня суд відмовив у задоволенні позову жителю Івано-Франківщини, який оскаржував вищезгадане опитування.

Зазначається: у зв’язку із тим, що сторони не прибули у судове засідання, суд розглядав справу у письмовому провадженні.

Дослівно: "В рішенні суду йдеться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача.

Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні".

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • У МВС закликали незадоволених українців не здійснювати фізичний вплив або насильницькі дії по відношенню до волонтерів, які будуть проводити 25 жовтня опитування, ініційоване президентом.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Теми: Зеленськийопитуваннясуд


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